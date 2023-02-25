Спикер грузинского парламента заявил, что Грузию и Украину пытаются натравить друг на друга

В Грузии и на Украине есть силы, которые пытаются испортить отношения двух государств, считает председатель парламента страны Шалва Папуашвили, передает грузинский "Первый канал". По его словам, на этом фоне он ценит взаимодействие с украинскими коллегами из Верховной рады.

"Мы видим, что внутри страны часть оппозиции занята только одним, как-то натравить друг на друга Украину и Грузию. К сожалению, в Украине тоже есть группы, которые пытаются разделить Украину и Грузию, но я рад, что между Радой Украины и парламентом Грузии теплые отношения. Я думаю, что мы доказали это в течение этого года", - отметил Папуашвили.

Как указал спикер грузинского парламента, он также не собирается комментировать заявления временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова о том, что якобы в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть те, кто действует в пользу России.

"Я надеюсь, что МИД Грузии поговорит с ним по этому вопросу. Важно, особенно в этот период, чтобы Украину в Грузии представлял настоящий посол, а не сотрудник посольства", - подчеркнул Папуашвили.

В.Алиев