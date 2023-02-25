Спикер грузинского парламента заявил, что Грузию и Украину пытаются натравить друг на друга

В Грузии и на Украине есть силы, которые пытаются испортить отношения двух государств, считает председатель парламента страны Шалва Папуашвили, передает грузинский "Первый канал". По его словам, на этом фоне он ценит взаимодействие с украинскими коллегами из Верховной рады.
"Мы видим, что внутри страны часть оппозиции занята только одним, как-то натравить друг на друга Украину и Грузию. К сожалению, в Украине тоже есть группы, которые пытаются разделить Украину и Грузию, но я рад, что между Радой Украины и парламентом Грузии теплые отношения. Я думаю, что мы доказали это в течение этого года", - отметил Папуашвили.
Как указал спикер грузинского парламента, он также не собирается комментировать заявления временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова о том, что якобы в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть те, кто действует в пользу России.
"Я надеюсь, что МИД Грузии поговорит с ним по этому вопросу. Важно, особенно в этот период, чтобы Украину в Грузии представлял настоящий посол, а не сотрудник посольства", - подчеркнул Папуашвили.
В.Алиев
Алиев и Эрдоган обсудили расширение отношений Баку и Анкары, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
Азербайджан заявил о беспочвенности утверждений Армении о закрытии Лачинской дороги
AAM приобретает оборудование на $10 млн для добычи руды на месторождениях в Азербайджане
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%
Баку и Ташкент примут стимулирующие меры для увеличения железнодорожных грузоперевозок и транзита
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна