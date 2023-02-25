Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Об этом говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

В честь президента Азербайджана в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле был выстроен почётный караул, над которым развевались национальные флаги двух стран.

Алиева встретили министр иностранных дел Турции Мовлюд Чавушоглу и другие официальные лица.

В.Алиев