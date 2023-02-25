Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров, однако это будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом он сказал в интервью испанской телекомпании Televisión Española.

При этом он отметил, что оснащение Украины вооружением является единственным способом для достижения мира.

По словам Столтенберга, страны Альянса не видят признаков того, чтобы президент России Владимир Путин "готовится к миру", но видят "обратное".

В случае, если Россия одержит победу над Украиной, это будет трагедий, высказал мнение генсек НАТО. Он считает, что победа РФ "очень опасна" для Североатлантического альянса.

В.Алиев