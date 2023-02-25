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Дальнее зарубежье 25.02.2023 15:19

ЕС завершил утверждение санкционного пакета против РФ

ЕС завершил процесс одобрения десятого санкционного пакета против России: в него вошло 121 физическое и юридическое лицо из России, добавлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Принят 10-ый пакет санкций: в список включили 121 физическое и юридическое лицо, вводятся значительные новые ограничения на импорт и экспорт, вводится запрет на российские пропагандистские СМИ", - говорится в его сообщении в твиттере.

Речь идет о завершении процедуры утверждения санкций на министерском уровне.

Накануне десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Позже санкции опубликуют в Официальном журнале ЕС.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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