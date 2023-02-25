Азербайджан заявил о беспочвенности утверждений Армении о закрытии Лачинской дороги

Принимая во внимание, что за последние месяцы по Лачинской дороге проехало более 3000 автомобилей и другие факты, нет никаких оснований для утверждений Армении о том, что Лачинская дорога якобы была закрыта Азербайджаном, была применена "блокада" против армянских жителей, и была создана "напряженная гуманитарная ситуация".

Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Также было отмечено, что еще в декабре 2022 года азербайджанская сторона заявила о готовности в случае необходимости оказать помощь местным армянским жителям напрямую или при посредничестве МККК.

В.Алиев