В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 492, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 28 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 2 человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 116 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 229 человек (+20 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 147 человек.

За сутки медики провели 1261тест на коронавирус против 1205 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 521 тыс. 187 тестов на COVID-19.

В.Алиев