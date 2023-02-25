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Дальнее зарубежье 25.02.2023 18:43

Зеленский посчитал недостаточными санкции против России в 10-м пакете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал новый, десятый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом.

Он отметил, что очередной пакет направлен на российский ВПК, финансовую систему и работников СМИ.

"Ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор", - написал украинский президент.

25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЗЕЛЕНСКИЙ, САНКЦИИ, РОССИЯ


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