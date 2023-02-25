Зеленский посчитал недостаточными санкции против России в 10-м пакете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал новый, десятый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. Он отметил, что очередной пакет направлен на российский ВПК, финансовую систему и работников СМИ. "Ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор", - написал украинский президент. 25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России. В.Алиев

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