Алиев и Эрдоган обсудили расширение отношений Баку и Анкары, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в субботу в Стамбуле, обсудили развитие двусторонних отношений, нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

«Президенты в ходе беседы обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, торговой, энергетической, военной и военно-технической сферах. Кроме этого, Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

На встрече Алиев от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования семьям, близким погибших в результате землетрясения в Турции, Эрдогану и турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан с первого дня этой трагедии поддерживает Турцию. «Глава государства довел до внимания, что Азербайджан и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Алиев выразил уверенность в том, что Турция в скором времени устранит последствия этого землетрясения», - подчеркивается в информации.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность главе Азербайджана за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня, а также подчеркнул, что «Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом».

«Эрдоган высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это, отметив, азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения, самоотверженно трудятся для спасения людей», - отмечается в информации.

Алиев поздравил Эрдогана с наступающим днем рождения.

В.Алиев