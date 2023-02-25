Зеленский назвал число захваченных Россией населенных пунктов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал немцев приложить все усилия, чтобы помешать России "переработать" Украину и всю Европу на "бетонную крошку".
Об этом он сказал в обращении к участникам мероприятия федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Он отметил, что не сработали дипломатия, имеющаяся в мире архитектура безопасности, а также старая европейская надежда, что экономические связи способны удержать от движения российские танковые колонны.
"Но было и то, что сработало. Прежде всего единство. Единство Украины, Германии, всего свободного мира. И решимость. Решимость в защите основ нашей с вами жизни. Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей. Простые вещи, которых сейчас лишены 1877 украинских городов и сел", - подчеркнул президент.
В.Алиев
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