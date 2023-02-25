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ТЭК 25.02.2023 21:32

Польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России

Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил главный исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PKN Orlen Даниэль Обайтек.

До этого PKN Orlen импортировала около 10% своей нефти по трубопроводу из России, а остальную часть — из других стран морскими путями.

После истечения срока действия контракта с «Роснефтью», Orlen получала нефть по соглашению с «Татнефтью», напоминает агентство Reuters.

«Мы эффективно обеспечиваем снабжение. Россия прекратила поставки в Польшу, к чему мы готовы. Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», - написал Обайтек в Twitter.

PKN Orlen заявила, что может полностью снабжать свои НПЗ морским транспортом и что остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.

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Тэги: ORLEN, РОССИЯ, НЕФТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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