Постановление Совета ЕС по 10-му пакету санкций в отношении РФ вступило в силу

Утвержденный Советом ЕС по письменной процедуре в субботу регламент Евросоюза по 10-му пакету санкций в отношении России в связи с событиями на Украине вступил в силу.
"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в опубликованном в субботу постановлении Совета ЕС.
Ранее совет сообщил в коммюнике, что утвержденный пакет санкций включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА.
"Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", - отмечалось в документе.
В нем также говорилось, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.
Совет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и "избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".
Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро, подчеркивается в коммюнике. В нем отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию".
Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.
Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.
Ограничения вводятся и против СМИ: в ЕС запрещается вещание арабских служб RT и Sputnik.
Помимо этого, вводится запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС. Еще одна новая ограничительная мера подразумевает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны свои национальные компетентные органы.
Вместе с тем, как сообщалось ранее, в новый список санкций внесли 121 физическое и юридическое лицо.
Также санкции вводятся против семи иранских предприятий, которые, как считает Брюссель, производят БПЛА.
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