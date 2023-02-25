ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанкаи Тинькофф банка, следует из публикации официальном журнале ЕС.
Также, как и ожидалось, в санкционный список Евросоюза внесен Фонд национального благосостояния. В обосновании введения санкций отмечается, что российские власти заявляли о планах покрытия бюджетного дефицита в 2023-2024 гг. с использованием средств ФНБ.
Кроме этого, утвержденный Советом ЕС в субботу регламент Евросоюза по 10-му санкционному пакету в отношении РФ включает в себя перечень подпадающих под новые ограничительные меры 34 юридических лиц.
В частности, в список вошли компании ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот), ООО "Объединенная машиностроительная группа", ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ".
В числе подсанкционных российских компаний фигурируют оборонные, машиностроительные, технологические, научно-исследовательские предприятия.
Так, в перечне числятся Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П. Федорова", акционерное общество "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма", OOО Липецкий механический завод, АО "Уральский завод гражданской авиации", государственное машиностроительное конструкторское бюро "РАДУГА" имени А.Я. Березняка, Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" и другие.
Алиев и Эрдоган обсудили расширение отношений Баку и Анкары, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
Азербайджан заявил о беспочвенности утверждений Армении о закрытии Лачинской дороги
Польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России
AAM приобретает оборудование на $10 млн для добычи руды на месторождениях в Азербайджане
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна