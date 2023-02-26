Президент Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, посетил в воскресенье воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.
Об этом сообщается в информации на сайте главы государства.
Алиев возложил венок к памятнику и почтил память жертв трагедии.
В.Алиев
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