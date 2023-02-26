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Внутренняя политика 26.02.2023 10:30

Президент Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, посетил в воскресенье воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.

Об этом сообщается в информации на сайте главы государства.

Алиев возложил венок к памятнику и почтил память жертв трагедии.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, ХОДЖАЛЫ


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