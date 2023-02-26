Президент Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, посетил в воскресенье воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.

Об этом сообщается в информации на сайте главы государства.

Алиев возложил венок к памятнику и почтил память жертв трагедии.

В.Алиев