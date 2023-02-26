Зеленский намерен отправить США список нужного Киеву вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский составит список необходимого Киеву вооружения и отправит его в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Зеленский, который встречался в Киеве с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Палаты представителей Республиканской партии, сообщил им, что планирует отправить на рассмотрение список вооружений, в который входят и истребители F-16.

"Существует широкая двухпартийная поддержка Украины. У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности. И он предоставит список оружия, которое необходимо Украине для победы", - сообщил Маккол.

По данным CNN, во время встречи с Зеленским парламентарии пообещали рассмотреть список вооружений и других предметов первой необходимости.

В.Алиев