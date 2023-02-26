Глава МИД Азербайджана прокомментировал акцию экоактивистов и предстоящий визит Лаврова

Невыполнение легитимных требований азербайджанской стороны привело к акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Байрамов отметил, что участники акции на дороге Ханкенди-Лачын выдвигают обоснованные требования, вопросы остаются открытыми: "Поэтому акция идет своим чередом".
Отвечая на вопрос о визите в Азербайджан на следующей неделе главы МИД России Сергея Лаврова, министр сообщил, что на встрече с российским коллегой будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и региональные вопросы.
"Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать. Я думаю, что эта встреча будет хорошей возможностью. Помимо наших двусторонних отношений, предметом обсуждения станут региональные вопросы", - сказал Байрамов.
В.Алиев
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