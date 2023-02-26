Армения необоснованно уклоняется от мирных переговоров - Байрамов

Армения необоснованно уклоняется от конструктивных переговоров с Баку, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армения необоснованно уклоняется от переговоров и тем самым наносит серьезный удар по переговорам и по мирному процессу. Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время», - сказал Байрамов журналистам в воскресенье.



В.Алиев