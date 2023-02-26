Восстановление Карабаха и В.Зангезура являются для Азербайджана приоритетом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье президента группы Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера.

Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и ИБР, сообщается в информации на сайте главы государства. Поблагодарив за поддержку, оказываемую банком проектам, реализуемым Азербайджаном, Алиев отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества с точки зрения как процессов развития на региональном уровне, так и "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

В свою очередь, Аль-Джассер отметил важность реализуемых совместных проектов с точки зрения развития экономики страны, в том числе инфраструктуры в стране, и сказал, что существует большой потенциал для расширения взаимодействия, а также отметил возможность сотрудничества в будущем в сферах торговли и инвестиций. Алиев также подчеркнул, что проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для Азербайджана одним из самых приоритетных направлений.

"Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии Азербайджана, президент сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов", - говорится в информации.

В.Алиев