Восстановление Карабаха и В.Зангезура являются для Азербайджана приоритетом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье президента группы Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера.
Алиев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и ИБР, сообщается в информации на сайте главы государства. Поблагодарив за поддержку, оказываемую банком проектам, реализуемым Азербайджаном, Алиев отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества с точки зрения как процессов развития на региональном уровне, так и "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030".
В свою очередь, Аль-Джассер отметил важность реализуемых совместных проектов с точки зрения развития экономики страны, в том числе инфраструктуры в стране, и сказал, что существует большой потенциал для расширения взаимодействия, а также отметил возможность сотрудничества в будущем в сферах торговли и инвестиций. Алиев также подчеркнул, что проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для Азербайджана одним из самых приоритетных направлений.
"Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии Азербайджана, президент сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов", - говорится в информации.
В.Алиев
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