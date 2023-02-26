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Дальнее зарубежье 26.02.2023 15:11

Более 30 нелегалов утонули в море на юге Италии

Спасатели обнаружили тела 33 нелегальных мигрантов, утонувших около итальянского города Кротоне, сообщила в воскресенье газета "Коррьере делла сера".

Рыболовецкое судно, на котором мигранты надеялись добраться до юга Италии, затонуло. На борту находились 180 человек, около 50 удалось спасти. Ведутся поиски пропавших без вести. Спасатели не исключают, что число жертв крушения судна может быть гораздо больше.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИГРАНТЫ, МОРЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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