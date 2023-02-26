Глава МВД Германии предупредила об опасности дезинформации и кибератак со стороны России

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о высокой опасности дезинформации, шпионажа и кибератак со стороны России в связи с продолжающимся конфликте на Украине. Об этом сообщает издание Bild.
"Ситуация с кибербезопасностью еще более ухудшилась в результате войны. Атаки со стороны пророссийских хакеров участились", - сказала она.
По ее словам, федеральному правительству и региональным властям придется вместе бороться с киберугрозами и "постоянно развивать свои навыки".
Издание отмечает, что русскоязычные хакеры Killnet парализовали веб-сайты нескольких аэропортов Германии в середине февраля. При этом атаке подверглись сайты федерального правительства и администрации.
В.Алиев
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