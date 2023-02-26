Ватикан назвал причину, по которой Папа Римский не едет в Украину

Папа римский Франциск намерен в будущем приехать в Киев, но пока для такого визита еще не сложились необходимые условия. Об этом в интервью American Magazine рассказал архиепископ Пол Ричард Галлагер, выполняющий функции министра иностранных дел Ватикана.
Ранее Папа Франциск заявлял, что намерен посетить Киев в рамках одного турне вместе с Москвой.
"Это идеальный сценарий Папы, но пока об этом речь не идет. Украинцы постоянно повторяют свое приглашение, но приглашение из Москвы не поступает", – сказал дипломат.
В Ватикане допускают, что визит в Киев может состояться и без обязательного посещения Москвы в том же турне. Однако Папа не хочет превращать поездку в просто символический жест.
"Я думаю, что Папа хочет сказать: "Я хочу посетить обе стороны этого конфликта в то время, когда мой визит будет иметь ключевое значение для разрешения этой ужасной войны." И я считаю, что в данный момент таких условий и такой ситуации не существует", – заявил Галлагер.
При этом дипломат подчеркнул, что Ватикан по-прежнему осуждает российское вторжение, поддерживает территориальную целостность Украины и настаивает на выводе российских войск из Украины.
В.Алиев
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