Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в китайском плане по урегулированию конфликта на Украине не достает пункта о выводе российских войск. Об этом пишет Welt.

По словам Шольца, конфликт на Украине не должен закончиться "диктаторским миром" и президенту РФ Владимиру Путину стоит принять этот пункт в позиции Запада во внимание.

"С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти", - пояснил Шольц.

В.Алиев