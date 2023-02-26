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Дальнее зарубежье 26.02.2023 19:08

Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в китайском плане по урегулированию конфликта на Украине не достает пункта о выводе российских войск. Об этом пишет Welt.

По словам Шольца, конфликт на Украине не должен закончиться "диктаторским миром" и президенту РФ Владимиру Путину стоит принять этот пункт в позиции Запада во внимание.

"С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти", - пояснил Шольц.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, ШОЛЬЦ


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