Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в китайском плане по урегулированию конфликта на Украине не достает пункта о выводе российских войск. Об этом пишет Welt.
По словам Шольца, конфликт на Украине не должен закончиться "диктаторским миром" и президенту РФ Владимиру Путину стоит принять этот пункт в позиции Запада во внимание.
"С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти", - пояснил Шольц.
В.Алиев
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