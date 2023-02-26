Еще одно ведомство в США сочло причиной распространения COVID-19 утечку из китайской лаборатории

Эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, скорее всего, распространился из-за утечки из лаборатории в Китае, сообщило в воскресенье издание The Wall Street Journal.
"Минэнерго теперь согласно с ФБР, что вирус, вероятно, начал распространяться из-за инцидента в лаборатории в КНР", - говорится в публикации.
Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.
Тем не менее, как пишет газета, пока в органах власти США нет единого мнения по данному вопросу. Четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.
The Wall Street Journal поясняет, что мнением Минэнерго США не следует пренебрегать, так как у него есть много опыта в научной сфере. Кроме того, министерство отвечает за работу национальной американской сети лабораторий, некоторые из них занимаются исследованиями в области биологии.
Вскоре после начала пандемии занимавший пост президента США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.
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