США продолжат передачу вооружений Киеву для усиления его переговорных позиций

В Вашингтоне убеждены, что рано или поздно украинский конфликт будет решен за столом переговоров, и видят свою задачу в усилении переговорных позиций Киева, передавая ему вооружения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В итоге мы увидим, что решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость. Наша задача - дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров", - сказал Салливан в воскресенье в интервью NBC.
При этом Салливан заверил, что США по-прежнему считают, что Киев должен пытаться вернуть себе территории "на востоке и на юге". Как отмечают американские СМИ, он ушел от ответа на вопрос, какова в данном случае позиция Вашингтона по Крыму.
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