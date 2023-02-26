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Дальнее зарубежье 26.02.2023 21:00

США продолжат передачу вооружений Киеву для усиления его переговорных позиций

В Вашингтоне убеждены, что рано или поздно украинский конфликт будет решен за столом переговоров, и видят свою задачу в усилении переговорных позиций Киева, передавая ему вооружения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В итоге мы увидим, что решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость. Наша задача - дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров", - сказал Салливан в воскресенье в интервью NBC.

При этом Салливан заверил, что США по-прежнему считают, что Киев должен пытаться вернуть себе территории "на востоке и на юге". Как отмечают американские СМИ, он ушел от ответа на вопрос, какова в данном случае позиция Вашингтона по Крыму.

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Тэги: США, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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