В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине

Инициатива Пекина по урегулированию ситуации на Украине не учитывает позиции всех сторон, поэтому ее будет сложно реализовать, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между председателем Си Цзиньпином и президентом (Украины) Зеленским", - сказал Салливан в воскресенье в эфире NBC.
"Китайцы много проводят переговоров с русскими, но на самых высоких уровнях они не говорят с украинской стороной. Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится такая однобокая дипломатия", - добавил Салливан.
Говоря об отношениях США и Китая, он признал, что между странами наблюдаются проблемы в коммуникации, в частности, между военными. При этом Салливан заверил, что Вашингтон всегда готов к общению, чтобы избегать эскалации, просчетов и ошибок, но Пекин не идет на контакт.
На вопрос о том, намечены ли переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена в ближайшее время, советник президента США ответил отрицательно.
Однако Салливан добавил: "Я ожидаю, что они поговорят в какой-то момент в недалеком будущем".
В ходе другого интервью - телеканалу CNN Салливана спросили о позиции США в случае поставок Китаем оружия России. Он ответил, что в этом случае Пекин столкнется с ответными действиями. "Если это будет реализовано, то последуют реальные последствия для Китая. И я думаю, что руководство Китая взвешивает это, когда принимает решение", - заявил Салливан.
Ранее на этой неделе МИД КНР выступил с призывом к прекращению боевых действий в Украине и началу переговорного процесса.
Восстановление Карабаха и В.Зангезура являются для Азербайджана приоритетом - Алиев
Армения необоснованно уклоняется от мирных переговоров - Байрамов
Глава МИД Азербайджана прокомментировал акцию экоактивистов и предстоящий визит Лаврова
Банки в Азербайджане в январе увеличили число банкоматов на 0,3%, pos-терминалов - на 0,1%
Польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России
AAM приобретает оборудование на $10 млн для добычи руды на месторождениях в Азербайджане
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна