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Дальнее зарубежье 27.02.2023 00:16

Тонна кокаина попала в руки жандармов на берегу Ла-Манша

Около тонны кокаина в мешках, оцениваемого примерно в 60 млн евро, нашли в воскресенье жандармы на пляже коммуны Ревиль в Нормандии, сообщила газета Ouest-France.

Местный житель оповестил правоохранительные органы о выброшенных на берег нескольких десятках мешков с белым порошком, который оказался кокаином.

По данным издания, это одна из крупнейших партий наркотика, когда-либо попадавшаяся жандармерии департамента Манш. Прибывшим на место жандармам понадобились подкрепление, несколько служебных автомобилей и эскорт, чтобы погрузить и доставить груз в специализированный центр для взвешивания и анализа.

По одной из версий, мешки могли выбросить за борт контрабандисты, попавшие под досмотр береговой охраны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАРКОТИКИ, ГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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