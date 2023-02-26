Саудовская Аравия предоставит Украине помощь на $400 млн

Украина и Саудовская Аравия подписали в воскресенье в Киеве документы о предоставлении Киеву пакета помощи в размере $400 млн: гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн, сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Есть успешный визит в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и командой. Это первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину со времени установления дипломатических отношений между нашими странами (состоявшееся 14 апреля 1993 г.). И я лично благодарен принцу Фейсалу бин Фархану Аль Сауду за конструктивный диалог, который в конце концов привел нас к этой встрече", - написал он.

В частности, по словам Ермака, "речь идет о совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи и помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития".

"Хочу напомнить, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии", - напомнил он.