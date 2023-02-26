Минобороны Эстонии: в новый пакет военной помощи Украине входят оружие, военное и медицинское снаряжение

В новый пакет военной помощи, переданный Эстонией Украине, входят оружие и военное снаряжение, сообщает Министерство обороны Эстонии.

"В пакет, переданный Украине, входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда", - отмечает ведомство.

Согласно сообщению, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро или более 1% ВВП.

За предоставленную Украине военную помощь Минобороны Эстонии запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 млн евро.