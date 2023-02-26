Франция в мае передаст Украине радары для систем ПВО

Французская компания Thales, работающая на рынках обороны, безопасности и космоса, поставит в Украину радар GM 200 для системы противовоздушной обороны, сообщил генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
Как сообщил Кейн, его компания изготовит и поставит в Украину РЛС GM200 в мае 2023 года.
Средства на РЛС выделены из созданного Францией специального фонда поддержки Украины.
Ground Master 200 - трехкоординатный радар средней дальности, работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик системы ПВО. GM200 также имеет возможность обнаружения ракет/артиллерии/минометов.
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