НАТО сосредоточила две авианосные группы в Адриатике

США и союзники по НАТО сосредоточили в акватории Адриатического моря две авианосные ударные группы, следует из данных командования 6-го американского оперативного флота.
В регионе, в частности, находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.
Как отмечает 6-й флот, совместные операции кораблей в Адриатике "демонстрируют общую приверженность НАТО по обеспечению безопасности в регионе".
В состав американской авианосной группы во главе с атомным авианосцем USS George Bush, вошедшей 25 августа прошлого года в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.
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