Республиканцы призывают привлечь Китай к ответственности после выводов министерства энергетики США о происхождении COVID-19

Республиканцы призывают к незамедлительным действиям против китайского правительства, ссылаясь на новое заключение министерства энергетики США, в котором "утечка из лаборатории" называется причиной вспышки COVID-19.

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в твиттере сенатор Том Коттон.

Его призыв повторил сенатор Рик Скотт.

"Левые потратили последние 2 года, пытаясь подвергнуть цензуре правду и прикрыть коммунистический Китай, но факты неоспоримы. (...) Пришло время привлечь этот злой режим к ответственности ", - следует из сообщения Скотта в твиттере.

Сенатор Марша Блэкберн отметила: "В течение многих лет официальные лица Энтони Фаучи и Джо Байдена называли это заговором".

Сенатор Джош Хоули заявил, что повторно внесет на рассмотрение законопроект, требующий предоставление дополнительной информации о том, что правительство США узнало о вспышке COVID-19.

"Американский народ заслуживает полной правды о происхождении COVID. (...) Я снова внесу законопроект, чтобы сделать разведывательные отчеты правительства США о COVID открытыми для людей", - написал он в твиттере.

Тем временем сенатор Дэн Салливан заявил в эфире NBC, что в конгрессе должны быть проведены "обширные" общественные слушания о происхождении COVID-19.