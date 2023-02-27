Республиканцы призывают привлечь Китай к ответственности после выводов министерства энергетики США о происхождении COVID-19

Республиканцы призывают к незамедлительным действиям против китайского правительства, ссылаясь на новое заключение министерства энергетики США, в котором "утечка из лаборатории" называется причиной вспышки COVID-19.
"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в твиттере сенатор Том Коттон.
Его призыв повторил сенатор Рик Скотт.
"Левые потратили последние 2 года, пытаясь подвергнуть цензуре правду и прикрыть коммунистический Китай, но факты неоспоримы. (...) Пришло время привлечь этот злой режим к ответственности ", - следует из сообщения Скотта в твиттере.
Сенатор Марша Блэкберн отметила: "В течение многих лет официальные лица Энтони Фаучи и Джо Байдена называли это заговором".
Сенатор Джош Хоули заявил, что повторно внесет на рассмотрение законопроект, требующий предоставление дополнительной информации о том, что правительство США узнало о вспышке COVID-19.
"Американский народ заслуживает полной правды о происхождении COVID. (...) Я снова внесу законопроект, чтобы сделать разведывательные отчеты правительства США о COVID открытыми для людей", - написал он в твиттере.
Тем временем сенатор Дэн Салливан заявил в эфире NBC, что в конгрессе должны быть проведены "обширные" общественные слушания о происхождении COVID-19.
Восстановление Карабаха и В.Зангезура являются для Азербайджана приоритетом - Алиев
Армения необоснованно уклоняется от мирных переговоров - Байрамов
Глава МИД Азербайджана прокомментировал акцию экоактивистов и предстоящий визит Лаврова
Азербайджан в 2022г экспортировал в Турцию около 9 млрд кубометров газа
Переработку газа на Кашагане предполагается начать в 2025г
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна