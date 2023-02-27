Нефть дешевеет, Brent торгуется около $82,9 за баррель

Нефть в понедельник дешевеет после достаточно сильного роста по итогам предыдущих торгов.
Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.
Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 снизились на $0,29 (0,35%) и составляли $82,87 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,95 (на 1,2%) - до $83,16 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,2 (0,26%) - до $76,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов увеличилась на $0,93 (на 1,2%) и составила $76,32.
За всю прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли в пятницу. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.
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