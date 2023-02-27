Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 февраля ЦБА установил на уровне 1.7934 манат/1EUR (24 февраля - 1.8021 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 февраля установил на уровне 0.0224 манат/1RUB (24 февраля - 0.0225 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 27 февраля ЦБА оставил на уровне 0.0901 манат/1TRY.

Б.Pустамбекoв