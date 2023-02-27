Азербайджан в 2022г экспортировал в Турцию около 9 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2022 году экспортировал в Турцию 8 млрд 709,98 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 1,3% ниже показателя 2021 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в декабре 2022 года экспорт газа из Азербайджана в Турцию составил 784,39 млн кубометров, что на 4,96% выше показателя аналогичного периода 2021 года. В декабре на долю Азербайджана пришлось 13,5% всех поставок газа в Турцию, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В декабре 2022 года Азербайджан спустился на третью позицию по объему поставок газа в Турцию (в ноябре – вторая позиция). На первом месте – Россия (в ноябре – третье место), на долю которой пришлось 35,14% всех поставок, на втором - Иран (13,78%), на четвертом – Алжир (13,04%).

Общий экспорт газа в Турцию в декабре 2022 года составил 5 млрд 808,85 млн кубометров (спад на 6,07% по сравнению с декабрем 2021г - ИФ). При этом, на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 432,88 млн кубометров (59,1% всех поставок, спад на 6,44%), СПГ - 2 млрд 375,98 млн кубометров (40,9% всех поставок, спад на 5,53%).

Всего поставки газа в Турцию в декабре осуществлялись из 11 стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, Алжир, США, Индонезия, Испания, Катар, Египет, Нигерия, Тринидад и Тобаго - LPG).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года. Поставки на 2022 год по новому контракту предусматривались в объеме 2,55 млрд кубометров. На пике объем поставок по контракту предусмотрен на уровне 3,7 млрд кубометров в год.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Н.Аббасова