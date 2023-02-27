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Финансы 27.02.2023 13:45

Мосбиржа 1 марта начинает торги фьючерсами на турецкую лиру

Московская биржа 1 марта начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары турецкая лира/российский рубль и гонконгский доллар/российский рубль, сообщается в пресс-релизе биржи.

Лоты контрактов равны соответственно 1 тыс. турецких лир и 1 тыс. гонконгских долларов, для них минимальный шаг цены - 0,001 российского рубля, стоимость минимального шага цены - 1 рубль.

Цена исполнения контракта - значение соответствующего рассчитываемого Мосбиржей валютного фиксинга соответственно на курс турецкая лира/ российский рубль и гонконгский доллар/российский рубль.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и марте 2024 года.

Новые инструменты ориентированы на самый широкий круг клиентов, будут интересны как институциональным инвесторам, так и физическим лицам. Запуск новых контрактов обусловлен ростом интереса клиентов к торгам гонконгским долларом и турецкой лирой на валютном рынке "Московской биржи".

Управляющий директор по деривативам "Московской биржи" Владимир Яровой, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил: "Валютные фьючерсы - одни из самых популярных инструментов у инвесторов всего мира, и наш рынок не исключение. Свыше 50% объема операций на срочном рынке сегодня приходится на валютные производные. Это удобные инструменты, позволяющие с низкими издержками реализовывать различные стратегии на изменении валютных курсов и хеджировать валютные риски".

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Тэги: РОССИЯ, МОСБИРЖА, ВАЛЮТА, ФЬЮЧЕРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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