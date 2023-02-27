ЕС продлил на год санкции в отношении БКК, главы Беларуськалия и Гуцериева

Евросоюз продлил до 28 февраля 2024 года санкции в отношении белорусского спецэкспортера калийных удобрений - "Белорусской калийной компании", гендиректора "Беларуськалия" Ивана Головатого и российского предпринимателя Михаила Гуцериева, который занимался строительством калийного ГОКа в Минской области.
Принятое 24 февраля этого года решение ЕС опубликовано в понедельник в его официальном журнале.
Действующие санкции ЕС в отношении БКК и гендиректора "Беларуськалия" были введены в рамках шестого пакета ограничительных мер в июне 2022 года, в отношении Гуцериева - в июне 2021 года.
Также продлены введенные в конце 2020 года санкции в отношении Александра Шакутина - белорусского предпринимателя, председателя совета директоров холдинга "Амкодор".
На год продлены санкции ЕС в отношении компании "Синезис" (IT-компания) и ее директора Александра Шатрова.
В целом санкции продлены в отношении 21 физического и двух юридических лиц Белоруссии, которые ранее были включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры ЕС.
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