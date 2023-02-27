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ТЭК 27.02.2023 16:05

Глава Китая может сменить руководителей ЦБ

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится сменить руководство Народного банка Китая (НБК), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Два близких соратника китайского лидера Чжу Хэсинь и Хэ Лифэн являются основными кандидатами на высшие посты в центральном банке страны.

Председатель совета директоров финансового конгломерата CITIC Group Corp. Чжу Хэсинь может сменить И Гана на посту главы НБК. При этом Хэ Лифэн, нынешний руководитель Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC), может занять пост секретаря Коммунистической партии Китая в НБК - это самая влиятельная должность в банке.

Источники отмечают, что этот выбор не является окончательным, поскольку официальные назначения на высшие государственные посты оформляются только на ежегодной законодательной сессии в начале марта.

Изменения в руководстве ЦБ являются частью более широкой перестановки должностей в правительстве, которая обычно следует за сменой руководства Коммунистической партии на проходящем раз в пять лет съезде. Си Цзиньпин, который вопреки правилам остался на третий срок на посту генерального секретаря после партийного съезда в октябре, с тех пор сформировал экономическую команду, в основном состоящую из надежных союзников, отмечает WSJ.

По данным осведомленных источников, помимо кадровых перестановок Коммунистическая партия также планирует возродить Центральную комиссию по финансовой работе (Central Financial Work Commission) - орган, существовавший в период с 1998 по 2003 год.

Эта комиссия, созданная после азиатского финансового кризиса для надзора за финансовой системой КНР, курировала политику и кадровые вопросы в ЦБ, финансовых регуляторах, а также в государственных финансовых учреждениях страны. По словам источников, если комиссия будет восстановлена, она в значительной степени будет выполнять похожие функции по консолидации всех вопросов финансового регулирования в рамках единого органа.

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Тэги: КИТАЙ, ЦЕНТРОБАНК, РУКОВОДСТВО


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