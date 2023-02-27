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Дальнее зарубежье 27.02.2023 14:40

Из-за забастовки сотрудников службы безопасности наблюдаются серьезные перебои в работе аэропортов на западе Германии

Практически все авиарейсы пришлось отменить в понедельник в аэропорту "Кельн/Бонн" из-за предупредительной забастовки сотрудников службы безопасности, сообщает Associated Press.

Отмены и задержки рейсов также происходят и в аэропорту Дюссельдорфа.

По данным агентства, в аэропорту "Кельн/Бонн" из 136 запланированных рейсов состоятся лишь два, а в аэропорту Дюссельдорфа 89 из 330 рейсов.

Сотрудники службы безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.

Профсоюзы хотят повышения зарплаты на 10,5%, в то время как работодатели предложили повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату каждому работнику в размере 2,5 тыс. евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТЫ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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