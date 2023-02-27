Из-за забастовки сотрудников службы безопасности наблюдаются серьезные перебои в работе аэропортов на западе Германии

Практически все авиарейсы пришлось отменить в понедельник в аэропорту "Кельн/Бонн" из-за предупредительной забастовки сотрудников службы безопасности, сообщает Associated Press.
Отмены и задержки рейсов также происходят и в аэропорту Дюссельдорфа.
По данным агентства, в аэропорту "Кельн/Бонн" из 136 запланированных рейсов состоятся лишь два, а в аэропорту Дюссельдорфа 89 из 330 рейсов.
Сотрудники службы безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.
Профсоюзы хотят повышения зарплаты на 10,5%, в то время как работодатели предложили повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату каждому работнику в размере 2,5 тыс. евро.
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