Капитализация JPMorgan может удвоиться и достичь $1 трлн в 2030г

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. в 2030 году может вырасти более чем вдвое и достичь $1 трлн, что укрепит его позиции самого дорогого американского банка, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.

По итогам торгов в пятницу его капитализация составляла около $415 млрд. С начала текущего года котировки акций банка, который является крупнейшим кредитором в США, выросли на 5%.

Эксперты Morgan Stanley полагают, что в случае так называемой "мягкой посадки" экономики, когда процентные ставки будут оставаться высокими более длительный период времени, JPMorgan получит выгоду от увеличения чистого процентного дохода, а также повышения комиссий, сообщает агентство Bloomberg.

Рыночная стоимость в $1 трлн будет достигнута в течение двенадцати лет, если процентные ставки останутся высокими, но это возможно и через восемь лет, если банк предпримет шаги для повышения эффективности и ускорения роста доходов.

Капитализация в $1 трлн позволит JPMorgan войти в список крупнейших компаний не только в США, но и во всем мире. Всего четыре компании сейчас стоят дороже - Apple, Microsoft, Saudi Aramco и Alphabet.