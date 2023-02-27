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Внешняя политика 27.02.2023 13:52

Кишинев открыт для углубления экономического сотрудничества с Баку – премьер Молдовы

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за более динамичное взаимодействие бизнес-сообществ Кишинева и Баку в таких сферах, как информационные технологии, АПК и энергетика.

«В нашей стране работает ряд азербайджанских компаний, и мы предлагаем вместе изучить возможности, которые можно применить сопоставимо с географическим положением Республики Молдова», - заявил Речан на встрече с послом Азербайджана в Кишиневе Гудси Османовым.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство Молдовы, он подчеркнул, что Кишинев открыт для углубления сотрудничества с целью увеличения объемов двусторонней торговли.

Османов, в свою очередь, отметил, что отношения между Баку и Кишиневом «были и останутся особыми», подтвердив готовность Азербайджана содействовать реализации ряда проектов двусторонней повестки.

«В ходе встречи обсуждались углубление молдавско-азербайджанских отношений, в том числе увеличение объема инвестиций в Молдову. Стороны отметили важность сохранения и развития эффективного и взаимовыгодного партнерства», - подчеркивается в информации.

Р.Керимов

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Тэги: МОЛДОВА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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