Кишинев открыт для углубления экономического сотрудничества с Баку – премьер Молдовы

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за более динамичное взаимодействие бизнес-сообществ Кишинева и Баку в таких сферах, как информационные технологии, АПК и энергетика.
«В нашей стране работает ряд азербайджанских компаний, и мы предлагаем вместе изучить возможности, которые можно применить сопоставимо с географическим положением Республики Молдова», - заявил Речан на встрече с послом Азербайджана в Кишиневе Гудси Османовым.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство Молдовы, он подчеркнул, что Кишинев открыт для углубления сотрудничества с целью увеличения объемов двусторонней торговли.
Османов, в свою очередь, отметил, что отношения между Баку и Кишиневом «были и останутся особыми», подтвердив готовность Азербайджана содействовать реализации ряда проектов двусторонней повестки.
«В ходе встречи обсуждались углубление молдавско-азербайджанских отношений, в том числе увеличение объема инвестиций в Молдову. Стороны отметили важность сохранения и развития эффективного и взаимовыгодного партнерства», - подчеркивается в информации.
Р.Керимов
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