Азербайджан и ИБР обсуждают реализацию совместных проектов - Джаббаров

Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсуждают реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером мы обсудили текущее состояние двухсторонних связей, восстановление освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
Б.Рустамбеков
В Азербайджане ждут прогресса в переговорах с Арменией
Кишинев открыт для углубления экономического сотрудничества с Баку – премьер Молдовы
Дагестан намерен усилить двустороннее сотрудничество с Азербайджаном
Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
«Р-Фарм» зарегистрировала в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Из-за забастовки сотрудников службы безопасности наблюдаются серьезные перебои в работе аэропортов на западе Германии
ЕС продлил на год санкции в отношении БКК, главы Беларуськалия и Гуцериева
На востоке Турции произошло землетрясение, пострадали 69 человек
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна