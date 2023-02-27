Азербайджан и ИБР обсуждают реализацию совместных проектов - Джаббаров

Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсуждают реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. «На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером мы обсудили текущее состояние двухсторонних связей, восстановление освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook. Б.Рустамбеков

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