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Финансы 27.02.2023 14:34

Азербайджан и ИБР обсуждают реализацию совместных проектов - Джаббаров

Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсуждают реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером мы обсудили текущее состояние двухсторонних связей, восстановление освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, реализацию совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИБР, МИНИСТР, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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