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Бизнес и законодательство 27.02.2023 14:38

Азербайджанский золотодобытчик займется изучением месторождений драгметаллов в Узбекистане

ЗАО «AzerGold» и правительство Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере разработки месторождений золота в Узбекистане.

«AzerGold и министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках состоявшегося 24 февраля I-го узбекско-азербайджанского межрегионального форума, и предполагает налаживание сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана», - говорится в сообщении «AzerGold».

Меморандумом предполагается изучение со стороны AzerGold существующих геологических данных о месторождениях руд благородных металлов в Узбекистане, привлечение опытных специалистов к деятельности, связанной с исследованием и разработкой месторождений золота, оказание взаимной технической поддержки, подготовка конкретных предложений по реализации проектов.

По информации общества, для оценки возможностей сотрудничества между двумя странами в области горнодобывающей промышленности и геологии ранее состоялись взаимные визиты делегаций и обсуждения по институциональным вопросам.

В ходе этих обсуждений рассматривались перспективы сотрудничества в области разведки и добычи руд цветных и черных металлов, организации обмена опытом по направлениям инноваций и современных технологий, подготовки и повышения квалификации кадров, достигнута договоренность о предварительных направлениях сотрудничества.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЗОЛОТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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