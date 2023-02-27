Азербайджанский золотодобытчик займется изучением месторождений драгметаллов в Узбекистане

ЗАО «AzerGold» и правительство Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере разработки месторождений золота в Узбекистане.
«AzerGold и министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках состоявшегося 24 февраля I-го узбекско-азербайджанского межрегионального форума, и предполагает налаживание сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана», - говорится в сообщении «AzerGold».
Меморандумом предполагается изучение со стороны AzerGold существующих геологических данных о месторождениях руд благородных металлов в Узбекистане, привлечение опытных специалистов к деятельности, связанной с исследованием и разработкой месторождений золота, оказание взаимной технической поддержки, подготовка конкретных предложений по реализации проектов.
По информации общества, для оценки возможностей сотрудничества между двумя странами в области горнодобывающей промышленности и геологии ранее состоялись взаимные визиты делегаций и обсуждения по институциональным вопросам.
В ходе этих обсуждений рассматривались перспективы сотрудничества в области разведки и добычи руд цветных и черных металлов, организации обмена опытом по направлениям инноваций и современных технологий, подготовки и повышения квалификации кадров, достигнута договоренность о предварительных направлениях сотрудничества.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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