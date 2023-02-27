Командование ВС Китая обвиняет США в создании угрозы безопасности в Тайванском проливе

Военные США предпринимают действия, которые угрожают безопасности в Тайванском проливе, сообщает "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на заявление Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.
Ранее в понедельник патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8 Poseidon совершил полет над Тайванским проливом.
"Действия США являются умышленным вмешательством в региональную ситуацию, они наносят ей ущерб и ставят под угрозу мир и стабильность в Тайванском проливе. Мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении китайского командования.
В заявлении отмечается, что китайские военные проследили за действиями P-8 Poseidon.
В Пентагоне пока не стали комментировать информацию о пролете самолета.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что Пекин заявляет о суверенитете Китая над Тайванским проливом. В свою очередь США и власти Тайваня утверждают, что этот пролив является международным водным путем.
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