В Азербайджан в 2022г увеличил экспорт сигарет в 2,7 раза, импорт – сократил в 3,7 раза

Азербайджан в 2022 году увеличил экспорт сигарет в 2,7 раза – до $4 млн 766,71 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Поставки осуществлялись в следующие страны: Кыргызстан - на $2 млн 535,78 тыс., Туркменистан - $672,5 тыс., Оман - $623,75 тыс. и в Грузию - $492,4 тыс.
При этом импорт сигарет в Азербайджан в 2022 году составил на сумму $3 млн 965,25 тыс., что в 3,7 раза меньше показателя 2021 года.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде стала Турция. В частности, из Турции было импортировано сигарет на сумму $2 млн 378 тыс. (в 2021г импорт не осуществлялся – ИФ). В целом, на импорт из Турции пришлось 60% стоимости поставок сигарет в Азербайджан.
Вторым поставщиком являлась Украина откуда импортировано сигарет на сумму $955,25 тыс. (спад на 92% - ИФ). Третьим поставщиком являлась Россия, которая осуществила поставки сигарет в Азербайджан на сумму $626,05 тыс. (спад на 75,4%).
Импорт в Азербайджан в 2021 году сигарет составил на сумму $14 млн 729,71 тыс., что на 41,8% меньше показателя 2020 года.
Экспорт сигарет в прошлом году составил $1 млн 776,96 тыс.
Б.Рустамбеков
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