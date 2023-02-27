На востоке Турции произошло землетрясение, пострадали 69 человек

На востоке Турции произошло землетрясениепострадали 69 человек

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в турецкой провинции Малатья на востоке Турции, сообщает газета "Сабах" со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине семь километров.

Руководитель AFAD Юнус Сезер отметил, что в результате этого землетрясения погиб один человек, 69 получили травмы. Обрушились некоторые дома.

Провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 44 тыс. человек.