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Регион 27.02.2023 13:43

На востоке Турции произошло землетрясение, пострадали 69 человек

На востоке Турции произошло землетрясениепострадали 69 человек

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в турецкой провинции Малатья на востоке Турции, сообщает газета "Сабах" со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине семь километров.

Руководитель AFAD Юнус Сезер отметил, что в результате этого землетрясения погиб один человек, 69 получили травмы. Обрушились некоторые дома.

Провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 44 тыс. человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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