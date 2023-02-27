На востоке Турции произошло землетрясение, пострадали 69 человек

На востоке Турции произошло землетрясениепострадали 69 человек
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в турецкой провинции Малатья на востоке Турции, сообщает газета "Сабах" со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Йешилюрт на глубине семь километров.
Руководитель AFAD Юнус Сезер отметил, что в результате этого землетрясения погиб один человек, 69 получили травмы. Обрушились некоторые дома.
Провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 44 тыс. человек.
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