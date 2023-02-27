Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 6,4% в количественном выражении и на 15,6% в денежном выражении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 1 тыс. 362,09 тонн, стоимость - $26 млн 511,89 тыс.", - сообщили в правительстве.
Лидером среди стран-поставщиков указанной продукции в Азербайджан, как и в 2021 году, стала Франция: в 2022 году импортировано духов и туалетной воды общим весом 113,3 т на сумму $10 млн 556,6 тыс. (рост в количественном выражении на 30,2%, в стоимостном - на 18,3%).
В число крупных поставщиков также входят: Китай (477,4 т на $1 млн 437,9 тыс.), Россия (204,06 т на $2 млн 474,6 тыс.), ОАЭ (171,24 т на $1 млн 889 тыс.), Турция (137,35 т на $1 млн 275,7 тыс.), Польша (97,35 т на $1 млн 569,54 тыс.), Италия (45,79 т на $2 млн 659,82 тыс.), Испания (42,39 т на $2 млн 173,57 тыс.).
Н.Аббасова
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