Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть умеренно снижаются днем в понедельник на опасениях новых повышений ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подешевели на $0,41 (0,49%) - до $82,75 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,30 (0,39%) - до $76,02 за баррель.
За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.
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