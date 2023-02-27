Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть умеренно снижаются днем в понедельник на опасениях новых повышений ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подешевели на $0,41 (0,49%) - до $82,75 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,30 (0,39%) - до $76,02 за баррель.

За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.