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Бизнес и законодательство 27.02.2023 17:14

Компания Provive запустила предприятие по производству удобрений с инвестициями в 2,3 млн манатов

Компания "Provive" ввела в эксплуатацию предприятие по производству удобрений в Гаджикабульском промышленном квартале, сообщает Агентство по развитию экономических зон (IZIA).

"Предприятие будет производить белковые и органические удобрения из отходов. Инвестиции в проект составили 2,3 млн манатов", - сказали в IZIA.

На первом этапе на предприятии будет производится 15 тонн удобрений в месяц, затем планируется увеличение производства до 30 тонн. На предприятии создано 20 постоянных рабочих мест.

Гаджикабульский промквартал создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года на участке площадью 20 га в Гаджикабульском районе. В последствии в мае 2020 года очередным распоряжением президента территория Гаджикабульского промышленного квартала была увеличена еще на 40 га.

Б.Pустамбекoв

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Тэги: PROVIVE, УДОБРЕНИЯ

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