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27.02.2023 17:40

Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank

Yelo Bank предлагает льготные микрокредиты в рамках активного партнерства с AKIA(Агентство Аграрного Кредита и Развития).

Микрокредит имеет следующие преимущества:

  • Сумма: 500 - 15 000 манат
  • Срок: 3 - 36 месяцев
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Залог не требуется.


Следует отметить, что Yelo Bank постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В связи с этим льготные кредиты, выделяемые в рамках сотрудничества с AKIA, играют важную роль в финансировании аграрных проектов. С кредитом AKIA в размере до 15 000 манатов вы можете развивать свою ферму и восполнять недостающие финансовые ресурсы.Yelo Bank, который ценит время фермера, принимает онлайн-заявки на получение кредита. Закажите онлайн прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами: https://bit.ly/yldnjstw


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по кредитному калькулятору? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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