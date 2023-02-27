Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank

Yelo Bank предлагает льготные микрокредиты в рамках активного партнерства с AKIA(Агентство Аграрного Кредита и Развития).
Микрокредит имеет следующие преимущества:
Следует отметить, что Yelo Bank постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства. В связи с этим льготные кредиты, выделяемые в рамках сотрудничества с AKIA, играют важную роль в финансировании аграрных проектов. С кредитом AKIA в размере до 15 000 манатов вы можете развивать свою ферму и восполнять недостающие финансовые ресурсы.Yelo Bank, который ценит время фермера, принимает онлайн-заявки на получение кредита. Закажите онлайн прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами: https://bit.ly/yldnjstw
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Yelo Bank – Яркий банкинг!
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