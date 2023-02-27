Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке

США в послании иранской стороне выразили готовность предпринять шаги для достижения договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на главу МИД Исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана.
Иранский министр сказал, что такое послание американской стороны довел до него на недавней встрече его иракский коллега Фуад Хусейн.
По словам Абдоллахиана, если США будут вести себя прагматично, на основе своего послания, договоренность по СВПД может быть достигнута в короткие сроки.
Иран всегда приветствует путь дипломатии и никогда не отказывался от переговоров, подчеркнул министр.
Глава МИД Ирана также выразил надежду, что в ходе предстоящего визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет достигнут "хороший прогресс, если на МАГАТЭ не будет оказываться политическое давление".
Мамедов и Сполярич-Эггер обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги
Баку и Киев обсудили расширение взаимоотношений и вопросы региональной безопасности
Лавров обсудит в Баку нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД РФ
Klaipedos nafta в 2022г увеличила доходы на четверть за счет резкого роста спроса на услуги СПГ-терминала
China Southern претендует на активы Enel в Перу стоимостью $3 млрд
Франция сохранила в 2022г лидерство среди поставщиков духов и туалетной воды в Азербайджан
«Р-Фарм» зарегистрировала в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кредит на развитие сельского хозяйства от Yelo Bank
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна