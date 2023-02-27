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Регион 27.02.2023 17:37

Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке

США в послании иранской стороне выразили готовность предпринять шаги для достижения договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на главу МИД Исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана.

Иранский министр сказал, что такое послание американской стороны довел до него на недавней встрече его иракский коллега Фуад Хусейн.

По словам Абдоллахиана, если США будут вести себя прагматично, на основе своего послания, договоренность по СВПД может быть достигнута в короткие сроки.

Иран всегда приветствует путь дипломатии и никогда не отказывался от переговоров, подчеркнул министр.

Глава МИД Ирана также выразил надежду, что в ходе предстоящего визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет достигнут "хороший прогресс, если на МАГАТЭ не будет оказываться политическое давление".

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Тэги: ИРАН, МИД, США, СВПД


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