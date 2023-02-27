Азербайджан может привлечь от ИБР средства для фондов поддержки бизнеса

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимся в Баку с официальным визитом президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики.
В ходе встречи Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с учреждениями, входящими в группу ИБР.
«До сих пор ИБР инвестировал в экономику Азербайджана около $1 млрд в рамках 18 проектов. Азербайджан заинтересован в расширении отношений с Исламским банком развития», - подчеркнул министр.
В частности, Джаббаров обратил внимание на возможности сотрудничества в сфере восстановления освобожденных от оккупации территорий (Карабаха и Восточного Зангезура - ИФ) и подчеркнул важность поддержки проектов, связанных с созданием на этих территориях устойчивой инфраструктуры.
Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос привлечения KOBIA, Фондом развития предпринимательства (SİF), «Азербайджанской инвестиционной компанией» средств ИБР, расширения сотрудничества с банком в сфере цифровой экономики.
Аль-Джассер, в свою очередь, поделился своими взглядами на направления развития отношений. Он также отметил, что ИБР продолжит активное участие в реализуемых в Азербайджане проектах.
«Стороны обсудили укрепление партнерства в экономической и финансовой сферах, расширение сотрудничества по приоритетным направлениям и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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